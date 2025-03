Rechter: ondanks ‘gênant en misplaatst’ gedrag krijgt ontslagen verpleegkundige kwart ton

De ontslagen werknemer was sinds 2019 als verzorgende IG in dienst bij de zorginstelling, die in de gerechtelijke uitspraak niet bij naam wordt genoemd. Vanaf maart 2023 werkte ze als verpleegkundige op de afdeling somatiek. Vanaf 1 oktober 2024 zou ze op een andere locatie aan de slag gaan. Dat was voor de verpleegkundige aanleiding om uit te pakken met opmerkelijke afscheidscadeaus.

Kwetsende teksten

Na haar laatste avonddienst liet ze 28 cadeaupakketjes achter, met daarbij een kaartje in de vorm van een baarmoeder waarop stond: “het is zeer kut dat ik ga”. De pakketjes zelf bevatten onder meer toiletverfrisser met de tekst “Fuckoff Spray – Keeps all the idiots and assholes away up to 4 hours” en ansichtkaarten waarop te lezen viel: “And the wise one said ‘fuck this shit’ and found another job”. In enkele pakketjes zat een pen met de tekst “I am starting to feel sick tomorrow”. Die kwamen onder meer terecht bij een collega die te kampen heeft met long-covid en iemand met een ernstig ziek kind.

Geen berouw

Of de actie bedoeld was als poging tot humor of uit wrok is onduidelijk. Wel zeker is dat het binnen de organisatie werd opgevat als “aanstootgevend, beledigend, kwetsend en respectloos naar collega’s”. Ook was het volgens de zorginstelling in strijd met de gedragsregels. De verpleegkundige zelf leek niet in te zien wat haar afscheidscadeaus voor impact hadden en toonde weinig berouw. Er volgde ontslag op staande voet.

Vergoeding

Daarop stapte de verpleegkundige naar de rechter. Niet om het ontslag terug te draaien, maar wel om een vergoeding te krijgen. Met succes. De rechter noemt haar gedrag weliswaar “gênant en misplaatst” maar niet ernstig genoeg voor ontslag op staande voet. In de uitspraak wordt benadrukt dat dit een zware maatregel is met veel gevolgen voor de ontslagen persoon. Bovendien is de rechter er niet van overtuigd dat de verpleegkundige in kwestie doelbewust bepaalde kwetsende voorwerpen bij specifieke collega’s achterliet. De zorginstelling had in plaats van ontslag op staande voet er ook voor kunnen kiezen haar op non-actief te stellen een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kunnen instellen, oordeelt de rechter.

Duizenden euro’s

De kantonrechter in Arnhem oordeelt dat de vrouw recht heeft op een “billijke vergoeding” ( 4.063,00 euro), een “vergoeding wegens onregelmatige opzegging” (11.944,02 euro), een transitievergoeding (7.245,00 euro) en compensatie van de proceskosten (1.308,00 euro). Bij elkaar opgeteld komt dat neer op een kleine 25.000 euro.