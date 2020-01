Rechter geeft forensische ggz gelijk in tarievenkwestie

De rechtbank in Den Haag heeft forensische zorgaanbieders gelijk gegeven in het kort geding dat zij aanspanden tegen tariefverlagingen van de Dienst Justitiële Inrichtingenb (DJI). Instellingen die op last van de rechter mensen met psychische stoornissen behandelen, mogen van de rechter niet zondermeer financieel worden gekort.

Op 14 januari vond in de rechtbank van Den Haag het kort geding plaats dat Fivoor, Arkin en de Forensische Zorgspecialisten hadden aangespannen tegen tariefkortingen van de DJI, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De aanbieders stelden dat kwaliteit en veiligheid van hun forensische zorg niet langer kon worden gewaarborgd met de door de DJI gestelde tarieven. Vijf andere organisaties sloten zich bij het kort geding aan: Dichterbij, Reinier van Arkel, GGzE, Trajectum en GGNet.

Sector onder druk

De tariefkortingen van de DJI volgden op een verlaging van tarieven voor forensische zorg, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die tarieven daalden met 2,1 procent op klinische zorg en met 5,5 procent op ambulante zorg. Hierover lopen al bezwaarprocedures bij de NZa. Volgens de advocaten van de aanbieders lopen de tariefkortingen van de DJI op tot nog eens 3,4 procent. Dit zou volgens de aanbieders gaan leiden tot opnamestops, afbouw van de zwaardere zorg en onveilige situaties, zowel binnen de klinieken als daarbuiten. De aanbieders stelden tijdens het kort geding dat met name voor de zwaarste vormen van forensische zorg de tarieven niet dekkend zijn. De voortgang van forensische ambulante zorg zou zelfs in zijn geheel in het geding komen.

Ambulante zorg

Volgens de rechter heeft de DJI het invoeren van generieke kortingen op ambulante tarieven onvoldoende gemotiveerd. De rechter stelt dat ze in het kort geding niet kan beoordelen of deze kortingen wel of niet in stand kunnen worden gehouden. Zolang de DJI niet nader motiveert dat een korting op de ambulante tarieven tot een reëel tarief leidt, stelt de rechter dat de DJI niet gerechtigd is de korting toe te passen.

Geïntegreerd maximum dagtarief

De DJI heeft volgens de rechter in strijd gehandeld met het proportionaliteits- en gelijkheidsbeginsel, door geïntegreerde maximum dagprijzen in te voeren. Afgelopen jaar bestond al een maximale dagprijs voor verblijf in tbs-klinieken, waardoor volgens aanbieder Fivoor gewerkt moest worden onder kostprijs. Zonder dat verder te evalueren of met het veld te bespreken, heeft de DJI dit verder ingevoerd in de combinatie van verblijf, dagbesteding én behandeling. Dit gebeurde zonder evaluatie of input van het veld. Volgens de rechter is hier dan ook wederom onvoldoende motivering aangedragen. De rechter bepaalt dat het geïntegreerde maximum dagtarief vooralsnog niet door DJI mag worden gehanteerd.

Max-max tarief

Verder stelt de uitspraak dat de DJI een beroep dient te doen op de max-max tarieven als er sprake is van bijzondere zorgzwaarte. De NZa heeft max-maxtarief vastgelegd, dat geldt sinds 1 januari 2020. Met dit tarief kan een inkoper, in dit geval de DJI, 10 procent boven de NZa-tarieven zorg inkopen. Middels een aanwijzing stelde de NZa al eerder dat er winst te boeken is als inkoper DJI en de aanbieders hierover met elkaar in gesprek gaan.

Reactie Forensische Zorgspecialisten

De woordvoerder van De Forensische Zorgspecialisten, waar De Waag en de Van der Hoeven Kliniek onder vallen, geeft aan dat de organisatie verheugd is over het begrip dat de rechter heeft getoond voor hun standpunt. De aanbieder gaat graag in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de tarieven: “Wij hebben er vertrouwen in dat deze gesprekken een goede uitkomst zullen opleveren”.