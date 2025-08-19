Record aantal vacatures, meer zzp’ers en hogere werkdruk in de gehandicaptenzorg

Het aantal openstaande vacatures in de gehandicaptenzorg bereikte recentelijk het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2018. Er waren 9.350 vacatures, bijna 12 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de werkdruk neemt toe.

Foto: Shutterstock/martin bowra

Dit blijkt uit cijfers van de werknemersenquête van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Ook het aantal zzp’ers in de gehandicaptenzorg stijgt licht, van drieduizend in 2013 naar vijfduizend in het tweede kwartaal van 2025.

Werkdruk

52 procent van de werknemers in de gehandicaptenzorg vindt dat de werkdruk in het afgelopen jaar is toegenomen. Het aandeel dat een toename ervoer is in de gehandicaptenzorg het hoogst van alle branches binnen zorg en welzijn.

Agressie

Naast werkdruk komt ook agressie op de werkvloer in de gehandicaptenzorg vaak voor. In het vierde kwartaal van 2024 gaf 57 procent van alle werknemers in zorg en welzijn aan in de afgelopen twaalf maanden te maken te hebben gehad met agressie door cliënten, door hun familie of vrienden. In de gehandicaptenzorg is dit aandeel het hoogst van alle branches.

Minder tijdelijke contracten

In het tweede kwartaal van 2025 hadden 146 duizend werknemers in de gehandicaptenzorg een vaste arbeidsrelatie, een tijdelijk contract met uitzicht op een vast of een tijdelijk contract van langer dan een jaar. Er werkten tienduizend mensen als oproep- en invalkracht, of met een tijdelijk contract korter dan een jaar. In 2013, bij het begin van de reeks, waren dit er nog dertigduizend.

In het eerste kwartaal van 2025 werkten 187 duizend werknemers in de gehandicaptenzorg. Tussen 2019 en het derde kwartaal van 2021 steeg het aantal werknemers tot 189 duizend. Sindsdien is het vrijwel gelijk gebleven.