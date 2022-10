Reddingsplan LangeLand Ziekenhuis hangt aan zijden draadje

Dat bevestigen bronnen volgens de omroep. Een erg belangrijk onderdeel van het reddingsplan is een fusie met het HagaZiekenhuis, maar het Waarborgfonds is bang dat het Haga door zo’n fusie zelf ook in de financiële problemen komt.

Garant staan

Het Waarborgfonds is een soort Nationale Hypotheek Garantie voor de zorgsector, maar dan voor leningen en niet voor hypotheken. Als het Waarborgfonds voor een lening garant staat, is de rente op zo’n lening lager. Dat scheelt de zorginstelling dus veel geld. (ANP)