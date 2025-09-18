Regio Westland Schieland en Delfland krijgt groen licht voor transformatieplan

De regio Westland Schieland Delfland (WSD) heeft in juli groen licht gekregen van DSW Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis voor het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA)-transformatieplan. Binnen de regio WSD werken gemeenten, zorgorganisaties, welzijnspartijen en zorgverzekeraars intensief samen aan toegankelijke zorg en gelijke kansen op gezondheid.

Met deze goedkeuring krijgen de partijen IZA-transformatiemiddelen en kan in de regio de komende jaren het fundament gelegd worden voor een duurzame, regionale gezondheidsaanpak. De betrokken partijen hebben zich voor minimaal tien jaar gecommitteerd aan het akkoord.

Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord

Zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars van de regio WSD ondertekenden in 2023 het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA). Hierin zijn ambities opgenomen voor toegankelijke zorg en gelijke kansen op gezondheid. De afgelopen anderhalf jaar groeide RIGA uit tot een breed gedragen beweging van zorg naar gezondheid, met meer dan 60 organisaties en ruim 500 betrokkenen uit het zorg-, welzijns-en sociaal domein.

Het goedgekeurde transformatieplan bevat een groot pakket aan interventies op de programmalijnen: Gezond leven, Ouderen, Inwoners in een kwetsbare situatie, Digitale transformatie en Acute zorg. Alle interventies kennen een innovatieve en datagedreven manier van werken. Hierdoor kan RIGA zich richten op de juiste doelgroep, opschalen waar mogelijk en stoppen of bijsturen als de verwachtte gezondheidswinst uitblijft.