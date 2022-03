René Fontijn is benoemd als de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur van LEVANTOgroep – NOVIzorg. Hij gaat per 1 oktober 2022 aan de slag bij de Limburgse ggz- en vvt-organisatie.

Fontijn bekleedde de afgelopen 30 jaar diverse leidinggevende functies in de zorg. De afgelopen 6 jaar was hij manager zorg bij LEVANTOgroep, een organisatie die ggz en maatschappelijke opvang biedt in Zuid- en Midden-Limburg.

Wissel van de wacht

Als bestuursvoorzitter volgt Fontijn de huidige bestuurders, voorzitter Paul Schefman en rvb-lid Wim Pécasse, op. Zij dragen per 1 oktober het stokje over aan de nieuwe bestuursvoorzitter.