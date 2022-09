Revalidatiekliniek Klimmendaal volledig rookvrij

Dat meldt Klimmendaal op haar website. Revalidatiearts Marieke Kool nam namens de medische staf van Klimmendaal het initiatief tot dit besluit dat door de raad van bestuur onmiddellijk werd aangenomen.

Het besluit kan voor revalidanten gevolgen hebben voor het verder werken aan hun herstel. Een verblijf in Klimmendaal duurt vaak veel langer dan een verblijf in een ziekenhuis. Dan is stoppen met roken niet meer een tussentijdse pauze. Als het nodig is bespreekt een revalidatiearts al tijdens de intake welke hulp nodig is om te stoppen met roken. Er kunnen verschillende methodes worden ingezet, zegt Klimmendaal. Het proces wordt begeleid door de arts.