Ria Talstra treedt toe tot raad van bestuur Sionsberg

Ria Talstra start per 1 maart 2022 als lid van de raad van bestuur van het Sionsberg Netwerk Ziekenhuis in Dokkum. De in Dokkum geboren Talstra heeft veel ervaring met de implementatie van innovaties in de zorg.

Talstra heeft een diepgewortelde verbondenheid met Sionsberg. Ze is geboren in het oude ziekenhuis in Dokkum en sinds 1993 in verschillende functies actief in de Sionsberg. Ze kon zich daarbij steeds verder ontwikkelen in zorgmanagement.

Talstra

Van 2012 tot 2017 was Talstra coördinator van de poliklinieken en vanaf 2017 locatiemanager van Cardiologie Centrum Dokkum. Daarnaast heeft ze ruime ervaring met implementatie van nieuwe, innovatieve zorgactiviteiten.

Ervaring

John de Kok, voorzitter rvt: “We hebben het volste vertrouwen dat Talstra met haar ervaring, gedrevenheid en regionale kennis als Dokkumse een waardevolle bijdrage zal leveren aan de ambities van Sionsberg”. Melvin Mac Gillavry, voorzitter raad van bestuur, kijkt ernaar uit om in samenwerking met Talstra het “zorgaanbod verder uit te bouwen.”