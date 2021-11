Ria van der Plas nieuwe bestuurder van Cardea

Ria van der Plas is door de raad van toezicht van jeugdzorgaanbieder Cardea benoemd als nieuwe bestuurder. Momenteel is ze directeur Zorg bij de organisatie. Per 1 januari gaat Van der Plas als bestuurder verder.

Ria van der Plas werkt al vele jaren in de jeugdzorg, waarvan een groot deel bij Cardea. Eerst als algemeen manager, later als directeur Zorg. Per 1 januari neemt ze het stokje over van Gerrit Jan Hoogeland, die na ruim 10 jaar als bestuurder stopt en zicht gaat richten op interim werkzaamheden.