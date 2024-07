Rieneke de Wit nieuwe voorzitter bestuur TOPGGz

De Wit volgt daarmee Werner Brouwer op. Brouwer vertrekt na negen jaar, vanwege het verstrijken van het maximale aantal termijnen.

Rieneke de Wit

De Wit heeft veel kennis en bestuurlijke ervaring in de zorg in het algemeen en de ggz in het bijzonder. Zij heeft veertien jaar in de ggz gewerkt, waarvan ruim twaalf jaar als bestuurder in Delft.

De Wit: “In mijn zestien jaar als bestuurder bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) hebben we er flink aan getrokken onze expertise te verbinden met die van de ggz. Zo heb ik ook TOPGGz leren kennen. TOPGGz wil echt verschil maken voor kwetsbare patiënten, slaagt daar ook in en blijft zich voortdurend ontwikkelen. Bij al die TOPGGz-afdelingen zit veel expertise. De vraag ligt op tafel hoe de maatschappelijke waarde van al die kennis en kunde nog verder zou kunnen groeien. Ik zie er naar uit om, in samenwerking met deelnemers, bestuur en bureau, met dat soort vraagstukken aan de slag te gaan.”