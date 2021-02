Rijnmond leidt samen OK-personeel op

De ziekenhuizen verschillen in grootte, diversiteit van patiëntengroepen en in cultuur. “Het is zonde van de tijd, geld en energie als vier op de tien leerlingen vroegtijdig afhaakt”, zegt Henkelman. “Door innovatieve en goed onderbouwde selectie worden de leerlingen geselecteerd en persoonlijk gematched, waarmee de kans dat zij uiteindelijke het diploma halen, zo hoog mogelijk is.”

Om meer studenten over de eindstreep te helpen, beginnen de ziekenhuizen binnenkort een regionale wervingscampagne en is de website samenopleidenok.nl ontwikkeld. “Een leerling solliciteert voor de regio en na het regionale selectieproces wordt de leerling geplaatst bij één van de ziekenhuizen”, zegt Jacques Henkelman, manager OK bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Henkelman: “Het is ook voor de ziekenhuizen belangrijk dat zoveel mogelijk studenten het diploma halen, want er zijn nog steeds grote personele tekorten op de OK’s. Tot nu toe solliciteerden geïnteresseerden bij meerdere ziekenhuizen. Voor ons als ziekenhuizen was dat onoverzichtelijk. Het kwam voor dat een kandidaat bij meerdere ziekenhuizen een plek toegewezen kreeg en daarmee een plek van iemand anders bezet hield. Dat is een onwenselijke situatie als je in de regio maximaal wilt opleiden.”