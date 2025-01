Rijnstate heeft last van computerstoring

Sinds gisteravond kan het ziekenhuis in Arnhem geen nieuwe gegevens in het elektronisch dossier van de patiënten zetten. Dat maakt de gegevens in het dossier onbetrouwbaar en daardoor is veilige zorg niet gegarandeerd. Voor dinsdag 14 januari ten minste tot 10.00 uur zijn alle afspraken in de poliklinieken, voor dagopnames, voor geplande OK en voor functie-onderzoek afgezegd. Alle patiënten die vandaag een afspraak hadden bij hun specialist wordt gevraagd niet naar het ziekenhuis te komen.

Update

De problemen ontstonden na een reguliere update van een van de ict-programma’s. Na controle bleek dat er een storing was. De patiëntgegevens werden niet goed opgeslagen en overgedragen. Daardoor kon het systeem geen actuele gegevens over bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen of medicatie opslaan of ophalen. Dat maakt een betrouwbare uitwisseling van gegevens over de patiënt tussen bijvoorbeeld de spoedeisende hulp en een afdeling of de OK onmogelijk.

In het ziekenhuis

Voor patiënten die al in het ziekenhuis verblijven, garandeert Rijnstate de veiligheid. Binnen het ziekenhuis is een noodprotocol van kracht waardoor de zorg aan patiënten op de verpleegafdelingen buiten de storing om is veilig gesteld.