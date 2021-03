Rijnstate hoeft donorkind niet te zeggen wie vader is

Maria, kind van een zaaddonor, krijgt niet te horen wie haar biologische vader is. Het ziekenhuis waar ruim twintig jaar geleden de bevruchting plaatshad, Rijnstate in Arnhem, hoeft die informatie niet te geven, zegt de rechtbank in Gelderland.

De vrouw had met haar moeder een rechtszaak aangespannen tegen het ziekenhuis om achter de identiteit van de man te komen, maar de donor zelf is geen partij in deze procedure. Daardoor kan de rechtbank geen afweging maken tussen de belangen van moeder en dochter aan de ene kant en die van de donor aan de andere kant, staat er in de uitspraak van woensdag.

De dochter heeft in beginsel wel recht op de gegevens, stelt de rechtbank, die dan ook zelf spreekt van een “onbevredigende slotsom”. De wetgever is aan zet om een belangenafweging alsnog mogelijk te maken, aldus de rechtbank verder.

De moeder, Hedda, koos destijds voor de aangeboden donor in kwestie omdat hij het toen nog wel goed vond als zijn donorkinderen later zouden weten wie hij was. Maar toen in 2004 bij wet verboden werd om helemaal anoniem te doneren en het ziekenhuis daarover met hem contact opnam, veranderde hij van mening en wilde hij met terugwerkende kracht toch niet dat zijn naam bekend werd. (ANP)