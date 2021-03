Rijnstate reserveert ruimte voor medische startups

Topklinisch ziekenhuis Rijnstate is op zoek naar studenten of ondernemers die een medische startup willen beginnen. In de polikliniek in Elst is ruimte beschikbaar voor het bedenken en uitvoeren van innovaties binnen de gezondheidszorg.

Om niet elke vierkante meter in de locatie in Elst vol te plannen, was een bewuste keuze, vertelt lid raad van bestuur Hans Schoo aan de Gelderlander. “We hebben er bewust voor gekozen niet elke vierkante meter in Elst vol te plannen. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar studenten die samen met onze artsen bezig gaan met medische vernieuwingen die we dan binnen Rijnstate kunnen toepassen.”

Realisatieovereenkomst

In de zomer hoopt het ziekenhuis met de bouw van de polikliniek/dagziekenhuis bij het station in Elst te beginnen. De realisatieovereenkomst is vorige week ondertekend door de raad van bestuur en wethouder Wijnte Hol van de gemeente Overbetuwe, waarmee ‘Rijnstate Elst’ volgens Schoo een feit is.

E-health

Het ziekenhuis hoopt via de startups nieuwe producten te ontwikkelen voor de zorg. De medische specialisten worden daar ook nadrukkelijk bij betrokken, licht Schoo toe. “Je zou kunnen denken aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van pijnbestrijding, gehoor, orthopedie of robottechniek. Wij zetten robots al in voor operaties, binnenkort komt er ook een schoonmaakrobot. Misschien kunnen studenten een robotarm ontwikkelen die wij in de zorg kunnen gebruiken. Dat is maar een idee.”

Ook is er plaats voor startups die zich richten op e-health: het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën om bijvoorbeeld de communicatie tussen arts en patiënt te verbeteren en ter ondersteuning van de informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals.

Samenwerking Universiteit Twente

Het plan is volgens Schoo om met twee tot drie startups te beginnen. Hiervoor heeft het ziekenhuis al contact met de Universiteit Twente. Schoo: “Ook zijn er de laatste jaren medische specialisten van Rijnstate benoemd tot hoogleraar aan universiteiten in bijvoorbeeld Enschede, Nijmegen en Wageningen. Zij kunnen hun voelsprieten uitsteken en hun netwerk gebruiken om met geschikte kandidaten in contact te komen.”

Overleg multinationals

Op dit moment wordt er gezocht naar een partner voor het ontwikkelen van vernieuwingen en onderzoek. Hiervoor is het ziekenhuis in overleg met multinationals, aldus Schoo. “Die zouden apparatuur kunnen leveren. En via die samenwerking hopen wij dat we producten die worden ontwikkeld snel kunnen toepassen binnen Rijnstate en samenwerkende zorgorganisaties.”