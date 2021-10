RINO Groep en Trimbos werken samen aan vertaling kennis naar praktijk

Interessant voor u

Nieuws Bedreiger minister De Jonge krijgt celstraf De 43-jarige Erik van Z. krijgt vijf maanden celstraf waarvan twee voorwaardelijk voor bedreiging van VWS-minister De Jonge en D66-leider Sigrid Kaag. Dat vonnis heeft de Haagse rechter dinsdag uitgesproken. Lees verder

Nieuws De Wever wint Nationale HR Zorg Award 2021 Vijf zorgorganisaties maakten kans op de Nationale HR Zorg Award, die dit jaar het thema nieuwe energie had meegekregen. Het programma ‘Lekker in je vel vanaf je stage’ werd door een vakjury, onder leiding van Cathy van Beek, als beste inzending beoordeeld. Ouderenzorgaanbieder De Wever richt zich met het project Lekker in je Vel op […] Lees verder

Blog Opinie Evidence based bullshit Ziekenhuisbaas Kuipers vraagt aan talkshowtafels om extra geld want er vertrekken meer verpleegkundigen dan erbij komen. NVZ-voorzitter Melkert schreeuwt er zelfs om. Jammer dat ze niet beter hebben opgelet. De langdurige zorg kampt al heel lang met dit probleem. Daar liggen de lessen voor het oprapen. Lees verder

Nieuws NZa: bekostiging paramedische zorg moet op de schop Paramedici en zorgverzekeraars hebben al jaren onenigheid over tarieven en contractering. De paramedici eisen meer inzicht in hoe de zorgverzekeraars de tarieven bepalen, maar volgende de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is dat een heilloze weg. Lees verder