RIVM: aantal coronapatiënten ic’s kan snel verdubbelen

De laatste keer dat er meer dan duizend coronapatiënten op een intensive care werden behandeld, was op 23 april vorig jaar, tijdens de eerste coronagolf. Directeur Jaap van Dissel van het RIVM deelde deze prognose woensdag met de Tweede Kamer. Hij ziet een link met de heropening van de basisscholen eind januari. Als dat besluit niet was genomen, zou het aantal coronapatiënten op de ic’s op het huidige niveau zijn blijven hangen.

Eind april of begin mei zal de druk op de ic’s beginnen te dalen, verwacht het RIVM. Dat komt door het zachtere weer en doordat meer mensen dan zijn gevaccineerd. Begin juni is het aantal ic-coronapatiënten dan terug op het huidige niveau en in de zomer zal het volgens het RIVM weer redelijk rustig zijn in de ziekenhuizen. (ANP)