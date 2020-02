RIVM-directeur gaat nucleaire veiligheid bewaken

Directeur Volksgezondheid en Zorg (VenZ) Annemiek van Bolhuis van het RIVM wordt bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) in Den Haag. Van Bolhuis volgt ANVS-bestuursvoorzitter Jan van den Heuvel op die in april met pensioen gaat.

Van Bolhuis is vanaf medio april samen met plaatsvervangend bestuursvoorzitter Marco Brugmans, verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de ANVS. Jaap van Delden, hoofd van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt gedurende haar afwezigheid waar als interim-directeur V&Z Volksgezondheid en Zorg bij het RIVM.

Van Bolhuis is sinds 1 oktober 2013 directeur VenZ bij het RIVM. Daarnaast heeft zij in deeltijd voor ABD Topconsult het Programma Duurzame Veiligheid 2030 voor de Chemische Sector begeleid. Eerder was ze onder meer directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie en plaatsvervangend Directeur Generaal Volksgezondheid en Sport bij het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Ze deed internationale ervaring op door haar werk voor het drugsprogramma van de Verenigde Naties (VN Verenigde Naties ) en als strategisch adviseur bij de World Health Organisation (WHO).