RIVM: druk op ic’s neemt komende weken af

Navolging maatregelen

Dat heeft Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectiebestrijding bij het RIVM, vandaag gezegd tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer. Nog onduidelijk is hoe snel de druk op de ic-capaciteit daarna afneemt. Van Dissel: “Dit duidt erop dat de overheidsmaatregelen navolging krijgen van de bevolking. Het beleid werkt.”

240 bedden minder

Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), verwacht een afnemende behoefte aan ic-capaciteit. Eind vorige week was de verwachting dat er over twee weken 1960 bedden nodig zouden zijn voor coronapatiënten – nu wordt dat geschat op 240 bedden minder: 1720.

Vorige week kwamen er netto nog tachtig patiënten bij per dag op de ic. Vrijdag daalde dat naar vijftig, afgelopen weekend nam de groei verder af naar 25 per dag en gisteren was dat vijftien. Gommers: “Dat is een ongelofelijk snelle afname. Ik ben opgelucht.” Dat betekent niet dat de overheidsmaatregelen “snel” kunnen worden versoepeld.

Marathon

Wel is volhouden van de maatregelen cruciaal, vindt Van Dissel: “Het is geen sprint maar een marathon. Voor het loslaten van de maatregelen is het nog te vroeg. Dan gaat de curve weer stijgen. Hou vol is dus het adagium.” Dus: “Handen wassen, handen wassen, handen wassen. En anderhalve meter afstand houden.”

Zorgpersoneel

Van Dissel zei dat een deel van het zorgpersoneel het coronavirus heeft opgelopen. Oorzaak van de besmetting is vrijwel nooit het eventuele tekort aan beschermingsmiddelen in ziekenhuizen of ouderencentra. Van Dissel: “Zorgpersoneel loopt het virus vooral op buiten de zorglocatie. Dat komt omdat ze vaak wonen in de regio waar de virusuitbraak is.”