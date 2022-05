RIVM: Griepepidemie is voorbij

De griepepidemie is achter de rug. Steeds minder mensen hebben de ziekte onder de leden, concluderen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Erasmus MC en het Nivel.

De epidemie begon in maart, veel later dan gebruikelijk. Dat komt waarschijnlijk door de maatregelen tegen het coronavirus. Die voorkwamen ook dat mensen het griepvirus overdroegen aan anderen. Toen de coronabeperkingen werden versoepeld, kwamen mensen weer meer met anderen in contact, en liepen ze dus ook meer risico influenza op te lopen.

Toen de griepepidemie eenmaal was begonnen, duurde hij wel langer. De epidemie heeft dertien weken geduurd, terwijl dit normaal gesproken negen weken duurt. (ANP)