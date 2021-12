RIVM krijgt grotere rol bij tbc-bestrijding

Tbc-bestrijding

In een online bijeenkomst op drie december is de overdracht officieel bekrachtigt. Jaap van Dissel, directeur RIVM is de KNCV zeer dankbaar voor hun werk gedurende de afgelopen zeventig jaar. Het KNCV was zeer belangrijk in de ontwikkeling van beleid voor tbc-bestrijding. Van Dissel: “Het RIVM committeert zich aan het overnemen van deze essentiële taak en zet graag het goede werk van de KNCV voort.” KNCV blijft haar bijdrage leveren als lid van de CPT.

Infectieziekten

Het RIVM zorgt al voor landelijke richtlijnen van andere infectieziekten. Dat nu ook de coördinatie van de tbc-richtlijnen bij het RIVM zijn ondergebracht, past goed bij de rol van het instituut. Daarmee zijn de richtlijnen infectieziekten onder één dak. Het gaat om een goede borging van de totale infectieziektebestrijding waar het RIVM al verantwoordelijk voor is.