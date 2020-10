RIVM meldt ruim 10 duizend besmettingen;cijfer mogelijk vertekend

Interessant voor u

Nieuws

Coronacijfers RIVM incompleet door ict-probleem

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zaterdag incomplete coronacijfers gepubliceerd. Oorzaak was een ict-probleem, waardoor een deel van de gegevens over het aantal nieuwe besmettingen ontbrak, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het probleem is inmiddels verholpen, maar het is nog onduidelijk hoeveel meldingen missen in de dagcijfers van zaterdag.