RIVM: veertigduizend deelnemers aan Gecombineerde Leefstijlinterventie

Van 2019 tot en met 2021 deden in totaal bijna veertigduizend mensen mee aan het programma GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie), dat begeleiding en advies geeft over gezonde voeding en bewegen. In 2021 deden 22 duizend mensen mee, waarvan twaalfduizend in de laatste vier maanden.

Dat blijkt uit de GLI-monitor, het halfjaarlijkse onderzoek van het RIVM, gebaseerd op declaratiedata van zorgverzekeraars en het GLI-register. Het aantal deelnemers is iets lager dan het RIVM bij aanvang had verwacht, maar lijkt zich na een ‘coronadip’ weer te herstellen.

De GLI wordt onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Om mee te doen is een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Op dit moment zijn er vier erkende GLI-programma’s waarvoor de kosten vergoed kunnen worden. Dit zijn CooL, Beweegkuur, SLIMMER en Samen Sportief in Beweging (SSiB). Deelnemers hebben een hoge BMI bij de start van de GLI, gemiddeld van 36 en een op de vijf deelnemers heeft een BMI van 40 of hoger. Het effect van het programma op de BMI is nog niet bewezen.