RIVM waarschuwt voor de lentezon

Gezondheidsinstituut RIVM waarschuwt dat de kracht van de zon vanaf deze maand weer sterk is en dat een huid die er niet aan gewend is, snel kan verbranden, soms al binnen twintig minuten. Het is belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om zo huidkanker en oogziekten te voorkomen.

“Vooral met de kinderhuid is het oppassen geblazen”, schrijft het RIVM. In 2019 bracht het RIVM in opdracht van het Ministerie van VWS een consortium van non-profitpartijen bij elkaar om hen een eenduidig advies uit te laten brengen over hoe je verantwoord met de zon kunt omgaan. Dit resulteerde in het Zonkrachtactieplatform (ZAP). De bevindingen van het ZAP leidden tot een verzwaard en uitgebreider advies. De al bestaande adviezen ‘insmeren met minstens factor 30 (voor kinderen minimaal factor 50)’ en ‘uit de zon blijven tussen twaalf en drie’, werden aangevuld met het advies om ‘uv-beschermende kleding te dragen.’

RIVM

Jongeren onder de 30 nemen het risico op verbranden in de zon overigens serieuzer dan oudere Nederlanders dat doen. Dat blijkt uit het vijfde ‘Nationale Zonrapport 2022’ dat vandaag onafhankelijk van het RIVM-advies verscheen. Bijna de helft van de Nederlanders onder de 30 smeert zich om de twee uur in de zon opnieuw in. Maar zes op de tien Nederlanders van boven de 30 bekennen dat volgens de onderzoekers niet te doen.

Dermatoloog

“Jongere mensen checken vaker de UV-index en smeren zich vaker in dan zestigplussers”, ziet ook de aan Erasmus MC in Rotterdam verbonden dermatoloog Marlies Wakkee. “Toch ben ik nog niet overtuigd dat deze jongere generatie nu echt de ommezwaai heeft gemaakt.” Wakkee adviseert een meer bewuste aanpak. (ANP/RIVM)