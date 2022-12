Ronnie van Diemen nieuwe voorzitter Jeugdzorg Nederland

Van Diemen heeft binnen de Topmanagementgroep de functies vervuld van inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarvoor was zij kinderarts en vervulde zij diverse bestuursfuncties in de curatieve zorg, gezondheidszorgopleiding en in de ggz. Per 1 februari treedt Van Diemen aan als voorzitter van Jeugdzorg Nederland.