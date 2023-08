Rookpreventie Jeugd: zes maatregelen om de jeugd tegen nicotineverslaving te beschermen

Jaarlijkse accijnsverhogingen, een aangescherpt beleid rond roken en sigaretalternatieven, doelen voor een nicotinevrije generatie in de wet verankeren en een vergunningsstelsel voor tabaksverkoop. Dat is de verkiezingsboodschap van Rookpreventie Jeugd.

Jaarlijks sterven 19.000 mensen in Nederland aan de gevolgen van roken. Waar het gebruik van tabak en andere alternatieven aanvankelijk daalde onder scholieren van 12 tot en met 16 jaar, is deze al langere tijd gestabiliseerd. Om het gebruik van nicotine en de alternatieven uit de samenleving te bannen en nieuwe rokers te voorkomen, pleit Rookpreventie Jeugd met zes maatregelen voor een krachtiger overheidsbeleid.

Wettelijke verankering

In de verkiezingsboodschap pleit de stichting voor jaarlijkse accijnsverhogingen op tabak, het invoeren van accijnsheffingen op alternatieve rookproducten en een vergunningsstelsel voor tabaksverkoop. Daarnaast moet de nicotinevrijegeneratie met heldere doelen in de wet verankerd worden. Om jongeren tegen verslaving te beschermen, moet er daarnaast een apart toezicht opgezet worden volgens Rookpreventie Jeugd. “Om op termijn een nicotinevrije generatie mogelijk te maken, is een effectieve handhaving van de bestaande regels nu van cruciaal belang.”

Inmenging door de tabaksindustrie is de grootste bedreiging voor een effectief tabaksontmoedigingsbeleid, aldus de stichting. “De rijksoverheid is transparant over haar contacten met de industrie. Toch weten lobbyisten nog altijd ingangen te vinden, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer.” Daarom moet er volgens Rookpreventie Jeugd een transparantieregister over contacten met lobbyisten van de nicotine-industrie voor alle overheidsorganen ingesteld worden. “Beter nog: het vastleggen van artikel 5.3 WHO Kaderverdrag in de wet schept voor iedereen duidelijkheid over hoe men dient om te gaan met lobbyisten van de nicotine-industrie.”

Maatschappelijke kosten verhalen

Tot slot dient er een nicotineverslavingsfonds in het leven geroepen te worden. “De maatschappelijke kosten van roken worden geraamd op 33 miljard euro per jaar. Er is dus alles voor te zeggen om de aanstichters daarvan hiervoor aan te slaan via een nicotineverslavingsfonds.” De stichting wil producenten en importeurs van nicotineproducten verplichten een percentage van hun winst in dat fonds te storten, dat kan worden aangewend om nicotinegebruik tegen te gaan.