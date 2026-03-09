Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Rotterdamse mannen negeren massaal uitnodiging voor darmonderzoek

,

Nieuwe cijfers laten zien dat mannen in grote steden opvallend vaak niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Vooral bij mannen van 55 jaar is de deelname laag. In Rotterdam reageert slechts 36,4% op de eerste uitnodiging voor het onderzoek. Het MDL Fonds en medici, onder wie prof. dr. Manon Spaander (Erasmus MC), spreken van een zorgwekkende ontwikkeling.

Volgens Spaander, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL), is Rotterdam geen uitzondering. “De cijfers laten zien dat we in stedelijke gebieden een grote groep mannen niet bereiken. Als je wacht tot je klachten krijgt, ben je vaak al te laat.”

Taalbarièrre en culturele drempels

In grote steden blijft de deelname achter bij het landelijke gemiddelde. Factoren zoals beperkte kennis over het onderzoek, taalbarrières, culturele drempels en sociaaleconomische kwetsbaarheid spelen daarbij een rol. Daardoor blijft de herkenbare paarse envelop met de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek regelmatig ongeopend.

Het gevolg is dat darmkanker bij deze groep mannen vaker pas in een later stadium wordt ontdekt, terwijl juist mannen een verhoogd risico op de ziekte hebben. Uit onderzoek blijkt dat het aantal sterfgevallen aan darmkanker door het bevolkingsonderzoek is gehalveerd.

Reageer op dit artikel
Meer over:Volksgezondheid

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8:52 Rotterdamse mannen negeren massaal uitnodiging voor darmonderzoek
4 mrt 2026 Vrouwen die verstoken zijn van bevolkingsonderzoek hebben vaker HPV
26 feb 2026 Gelderse gemeenten blijven bouwen bij geitenboerderij ondanks risico's
25 feb 2026 Griepepidemie nog niet over
24 feb 2026 V&VN biedt petitie aan met 30.000 handtekeningen tegen eigen bijdrage in wijkverpleging

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties