Rotterdamse mannen negeren massaal uitnodiging voor darmonderzoek

Nieuwe cijfers laten zien dat mannen in grote steden opvallend vaak niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Vooral bij mannen van 55 jaar is de deelname laag. In Rotterdam reageert slechts 36,4% op de eerste uitnodiging voor het onderzoek. Het MDL Fonds en medici, onder wie prof. dr. Manon Spaander (Erasmus MC), spreken van een zorgwekkende ontwikkeling.

Volgens Spaander, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL), is Rotterdam geen uitzondering. “De cijfers laten zien dat we in stedelijke gebieden een grote groep mannen niet bereiken. Als je wacht tot je klachten krijgt, ben je vaak al te laat.”

Taalbarièrre en culturele drempels

In grote steden blijft de deelname achter bij het landelijke gemiddelde. Factoren zoals beperkte kennis over het onderzoek, taalbarrières, culturele drempels en sociaaleconomische kwetsbaarheid spelen daarbij een rol. Daardoor blijft de herkenbare paarse envelop met de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek regelmatig ongeopend.

Het gevolg is dat darmkanker bij deze groep mannen vaker pas in een later stadium wordt ontdekt, terwijl juist mannen een verhoogd risico op de ziekte hebben. Uit onderzoek blijkt dat het aantal sterfgevallen aan darmkanker door het bevolkingsonderzoek is gehalveerd.