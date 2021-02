Rotterdamse studenten testen zichzelf op corona

Studenten in Rotterdam kunnen zichzelf binnenkort thuis testen op het coronavirus. Als ze negatief testen, kunnen ze meedoen aan activiteiten op de campus en hun medestudenten weer zien. Het maakt deel uit van een proef, die moet kijken of het mogelijk is om weer fysiek onderwijs te geven. De Erasmus Universiteit, de Hogeschool Rotterdam en het roc Albeda doen mee aan het experiment, dat van 1 maart tot 10 mei duurt.

In totaal doen 1500 studenten mee aan de proef, gelijk verdeeld over de drie instellingen. De deelnemende studenten krijgen tijdens de proefperiode drie keer een pcr-test, waarbij met een wattenstaafje in de neus en keel materiaal wordt afgenomen om te controleren of ze besmet zijn en of de zelftests kloppen. De onderwijsinstellingen willen onder meer een beeld krijgen van de testbereidheid en betrouwbaarheid van de studenten, en van de kwaliteit van de zelftests.

“We denken dat de studenten hier serieus mee omgaan, we gaan ervan uit dat ze dit serieus nemen en verantwoordelijk zijn. Maar stel dat mensen besmet zijn en toch op de campus komen, dan kunnen we kijken of het door gedrag of door de sneltesten komt. Er hoeft geen kwaad spel achter te zitten”, zegt een woordvoerder van de Erasmus Universiteit.

In Groningen loopt ook een proef met sneltesten van studenten van de Rijksuniversiteit en van de Hanzehogeschool. Zij worden een paar uur voor een tentamen getest. Is de uitslag in orde, dan mogen ze naar de tentamenhal gaan om de toets met anderen te maken. (ANP)