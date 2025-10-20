Ruim 7 miljoen euro moet ziekenhuiszorg voor ouderen in regio Haaglanden dichter bij huis brengen

Zorgverzekeraars hebben 7,8 miljoen euro toegekend aan een plan om in de regio Haaglanden ziekenhuiszorg voor ouderen dichter bij huis te organiseren. Het plan is ingediend door ziekenhuizen Haaglanden Medisch Centrum, HagaZiekenhuis en LUMC samen met ouderenzorgorganisaties, huisartsen, ambulancezorg en apothekers.

Met de financiering kunnen de samenwerkende zorgorganisaties de komende vier jaar aan de slag met hun transformatieplan Medisch Specialistische Zorg Ouderen Haaglanden. Belangrijke kernpunten zijn om bij ouderen meer diagnostiek aan huis te leveren, waardoor ze minder naar het ziekenhuis hoeven te komen. Ook moet de acute zorg verbeteren door samenwerking tussen specialisten ouderenzorg in de wijk en een Zilverteam van internisten binnen de ambulancezorg. Het is verder de bedoeling dat huisartsen minder complexe zorgvragen van het ziekenhuis overnemen.

‘Laagdrempelige toegang’

“Het is waardevol dat de organisaties in de regio intensief samenwerken om kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek te bieden”, licht Mijke Buijs van zorgverzekeraar CZ de positieve beoordeling van het plan toe. “Met laagdrempelige toegang tot medisch-specialistische kennis voor huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners verbeteren we samen de zorg voor ouderen.”