Ruime meerderheid huisartspraktijken heeft praktijkondersteuner

Ruim vier vijfde van de huisartspraktijken heeft een praktijkondersteuner (POH) of meerdere praktijkondersteuners in de praktijk. Meestal gaat het om een praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) en vaak ook een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-ggz). Het overgrote deel van de praktijken geeft bovendien aan de POH-functies te willen behouden of uitbreiden, blijkt uit onderzoek van het Nivel.

“De POH-functie is anno 2021 een belangrijke functie in de huisartsenpraktijk. Dit blijkt niet alleen uit het feit dat zij zo’n 20 procent van de capaciteit in uren in een huisartsenpraktijk voor hun rekening nemen, maar ook uit de intentie van praktijken om hun capaciteit in uren en hun takenpakket uit te breiden”, aldus Art van Schaaijk, postdoc onderzoeker Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg.

Capaciteit

Van alle praktijkondersteuners heeft de POH-S met 11,6 procent het grootste aandeel in de totale urencapaciteit in de huisartsenpraktijk. De POH-GGZ verzorgt 5,6 procent van het totaal aantal uren in de praktijk, gevolgd door de POH-Ouderen (1,6 procent) en de POH-Jeugd (0,6 procent). Daarmee vormen de POH-functies na de huisartsen en doktersassistenten de grootste functiegroep in huisartsenzorg.

Patiëntgebonden taken

De praktijkondersteuners GGZ en Somatiek besteden met 80 procent en 71 procent van hun tijd een hoger percentage van hun tijd aan direct-patiëntgebonden taken dan de huisarts en de doktersassistent, die respectievelijk 62 procent en 68 procent van hun tijd besteden aan patiëntgebonden taken.