Ruimtevaarttechnologie helpt mensen met aandoening ataxie

,

Een innovatieve rugzak met technologie uit de lucht- en ruimtevaart biedt nieuwe perspectieven voor mensen met ataxie, een neurologische aandoening die leidt tot coördinatie- en balansproblemen.

Uit onderzoek van het Radboudumc, in samenwerking met de TU Delft en Erasmus MC, blijkt dat deze zogenoemde Gyropack patiënten helpt stabieler te staan en te lopen, waardoor hun afhankelijkheid van hulpmiddelen zoals een rollator afneemt.

Revalidatiearts en hoofdonderzoeker Jorik Nonnekes van het Radboudumc legt uit: “Een deel van de mensen met ataxie, vaak jonge mensen, is afhankelijk van een rollator. Die is zwaar en in sommige situaties onhandig. Bovendien ervaren veel patiënten de rollator als stigmatiserend.” Daarom onderzocht hij een alternatief: een rugzak.

Optimaliseren

De Gyropack bevat technologie die ook wordt gebruikt om satellieten en ruimtestations te stabiliseren. Binnen een onderzoeksgroep aan de TU Delft en Erasmus MC is deze rugzak al meer dan tien jaar in ontwikkeling. Nonnekes zag hierin potentie voor zijn patiënten en werkte samen met het Delftse team om het ontwerp te optimaliseren.

De onderzoekers willen de rugzak nu verder ontwikkelen, met de nadruk op gebruiksvriendelijkheid. Het doel is een lichter en stiller model dat geschikt is voor dagelijks gebruik. Nonnekes: “De rugzak is nu nog niet klaar voor alledaagse situaties, maar kan in de toekomst het leven van mensen met ataxie aanzienlijk vergemakkelijken. Bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te geven zonder rollator naar een feestje te gaan. Dat vergroot hun bewegingsvrijheid en draagt hopelijk bij aan een betere kwaliteit van leven.”

