Ruth Peetoom herbenoemd als voorzitter bij de Nederlandse ggz

Haar tweede termijn als voorzitter van de Nederlandse ggz loopt tot 1 september 2029. Peetoom is blij langer een bijdrage te kunnen leveren aan de transformatie van de sector die haar zo nauw aan het hart ligt. “Ik heb een ongeneeslijke liefde opgedaan voor de ggz. Er wordt hard en vol passie gewerkt om het leven voor andere mensen mooier te maken. Nu moeten we zorgen dat onze zorgverleners dat met plezier kunnen blijven doen”, valt te lezen op de website van de Nederlandse ggz.

Ruth Peetoom en ggz

Een groot deel van onze samenleving krijgt eens in het leven te maken met psychische problemen, ziet Peetoom. “In Nederland zijn er meer dan drie miljoen mensen een mentale aandoening. Dus iedereen kent wel iemand – of heeft zelf klachten. Niet voor niets groeit de vraag naar mentale hulp nog altijd door. Ondanks dat er ook in de ggz keihard gewerkt wordt om mensen daarbij te helpen.”

Domeinoverstijgend werken

Domeinoverstijgend werken is het antwoord op de versnippering van de ggz, vindt Peetoom. “We werken in de ggz met zes stelselwetten waar mensen steeds in moeten passen. En dat gaat niet: je kunt mensen en hun problemen niet opknippen in hokjes.” Daarom is Peetoom trots op de samenwerkingen en afspraken die afgelopen jaren zijn vastgelegd met de organisaties voor clienten en hun naasten, psychiaters en psychologen. “Samen met MIND, NVvP en NIP hebben we onze ambities uitgesproken in een gezamenlijk toekomstperspectief om netwerkzorg, die aansluit op wat iemand nodig heeft, naar een nieuw niveau te tillen.”