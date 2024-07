Ruth Peetoom ziet graag stevige daden van kabinet

“Als de mentale gezondheid van een miljoen mensen een beetje verbetert, besparen we 145 miljoen euro aan maatschappelijke kosten. Denk je eens in wat we kunnen bereiken als iedereen mentaal sterker wordt.”

Dat zegt Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz. Het helpt ook de gezondheidsverschillen te verkleinen: “Mensen met een laag inkomen hebben meer dan drie keer zo vaak psychische klachten als mensen met een hoog inkomen. Er is dus werk aan de winkel: help ellende te voorkomen door tijdig de juiste ondersteuning of zorg te bieden, en verminder zo ook de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg.”

Preventie

Ze wijst op de grote ambities van het nieuwe kabinet dat is beschreven in het Hoofdlijnenakkoord, maar is tegelijkertijd bezorgd over de plannen om te bezuinigen op preventie: “De kosten van verzuim door psychische problemen worden in Nederland geschat op 3,1 miljard euro per jaar. Voorkom mentale uitval daar dus. Maar vooral bij de jeugd geldt hoe jonger in het leven mentale problemen ontstaan, hoe groter en langer de schade.”

Vroegsignalering

Als we niets doen, zegt Peetoom nemen alle cijfers toe, ook bijvoorbeeld voor de overlast van mensen met ‘onbegrepen gedrag’, ook doordat zij regelmatig zorg of ondersteuning weigeren: “Laat dit nieuwe kabinet het tij keren door in alle sectoren, zoals onderwijs, werk en huisvesting, te investeren in mentale gezondheid. Vroegsignalering is cruciaal: sneller zien aankomen waar iemands mentale gezondheid wankelt en daarnaar durven en kunnen handelen.”

Bemoeizorg

Ze pleit daarom voor investeringen in wijkteams en bemoeizorg: “Natuurlijk hoeft het kabinet dit niet alléén op te pakken. Om gezondere wijken mogelijk te maken, staat een samenwerking van ActiZ, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond al voor ze klaar. Die uitgestoken hand hoeft Schoof alleen nog maar aan te pakken.”