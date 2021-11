Onenigheid tussen Parnassia en zorgverzekeraars over miljoenen aan kosten

Parnassia Groep ligt over een reeks uitgaven in 2020 in de clinch met zorgverzekeraars. De ggz-instelling heeft voor 14,8 miljoen euro een beroep gedaan op de hardheidsclausule, maar krijgt de helft. De grootste ggz-instelling van Nederland onderhandelt al vele maanden over vergoedingen: Parnassia Groep stelt 23,1 miljoen onterecht niet te ontvangen.

Parnassia Groep meldt in de jaarrekening 2020 een resultaat van 1,4 miljoen euro. Het uiteindelijke resultaat is echter onzeker. De organisatie schrijft dat er met de zorgverzekeraars ook grote verschillen van mening zijn over de hoogte van de continuïteitsbijdrage. Parnassia meent recht te hebben op 29 miljoen euro, maar krijgt slechts 8 miljoen.

Onterechte afboeking

Ook ligt Parnassia Groep in de clinch met de zorgverzekeraars over een “onterechte afboeking” als gevolg van “te hoge kosten per patiënt”, vinden de zorgverzekeraars. De ggz-instelling berekent het nadeel op 7 miljoen euro. Ze rechtvaardigt de hogere kosten, omdat door corona de zwaarste ggz-patiënten in zorg zouden blijven, staat in het jaarverslag.

Onzekerheid

In totaal is er over 23,1 miljoen euro onzekerheid, beschrijft het jaarverslag. Anders had Parnassia Groep over 2020 geen positief resultaat behaald van 1,4 miljoen euro, maar 24,5 miljoen euro. Parnassia Groep wil geen toelichting geven op de cijfers over het afgelopen boekjaar en de huidige gesprekken met de zorgverzekeraars.