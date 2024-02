RVC Medical IT gaat op in NEXUS Nederland

“Deze strategische beslissing stelt beide bedrijven in staat om hun aanbod te versterken en klanten een uitgebreide en naadloze oplossing te bieden”, zo laten de twee aanbieders van digitale zorgoplossingen weten.

Gezamenlijke ambitie

Als onderdeel van de verdere integratie van de twee bedrijven gaat RVC Medical verder onder de naam NEXUS Nederland. “Deze aankondiging markeert een cruciale stap in de gezamenlijke ambitie om de gezondheidszorg in Nederland te transformeren. Samen breiden we onze capaciteit op het gebied van projecten en productontwikkeling significant uit. Daarnaast richten we ons op customer success, om zo op een goede en gestructureerde manier te kunnen werken aan onze partnerships met onze bestaande klanten”, aldus Fred Hiddinga, CEO NEXUS Nederland. “Met de steun van ons moederbedrijf NEXUS AG maken wij grote stappen. Dit bevordert op lange termijn continuïteit en ondersteunt de groei en integratie van ons portfolio.”

Complete dienstverlening

Joost van Geijn, CEO RVC Medical IT: “De integratie van onze expertise en technologie stelt ons in staat om de ontwikkeling van diagnostische software verder te versnellen en onze klanten geavanceerde oplossingen te bieden die bijdragen aan betere diagnostiek en zorgkwaliteit. Door de integratie van RVC’s productlijn als onderdeel van het NEXUS-aanbod kunnen we onze klanten een bredere en meer complete dienstverlening aanbieden, bestaande uit een elektronisch patiëntendossier (epd), een diagnostisch platform en aanverwante modules. Dit sluit naadloos aan op onze groeidoelstellingen.”