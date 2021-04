RVS-advies: pak gezondheidsverschillen aan via wet

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vindt dat de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk kleiner moeten. “Niemand is aansprakelijk voor de kansen die mensen hebben op een redelijke gezondheid en de groeiende kansenongelijkheid”, constateert RVS-voorzitter Jet Bussemaker.

Dat zou bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid moeten worden van een minister van Volksgezondheid. Die heeft nu ook de zorgplicht. “De zorgplicht begint aan de verkeerde kant: zorgen als er gezondheidsschade is”, zegt Bussemaker tegen Zorgvisie.

Stelselwijziging

Dit impliceert een fundamentele stelselwijziging, wat niemand lijkt te willen. “Aan de andere kant roept iedereen dat we lering moeten trekken uit de coronacrisis’, werpt Bussemaker tegen. “Dan heb je het ook over obesitas en over wijken waar weinig mogelijkheden zijn om afstand tot elkaar te houden.”

Eerlijke kans

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving organiseert dit jaar haar jaarcongres. Hun advies “Een eerlijke kans op een gezond leven” wordt vanmiddag gepresenteert. In het advies onderzoeken ze hoe de maatschappelijke oorzaken die onder gezondheidsverschillen liggen aangepakt kunnen worden.

Gezond leven

Een ministeriële verantwoordelijkheid voor het verkleinen van de gezondheidsverschillen is een van de aanpakken voor die maatschappelijke oorzaken. Ook moet er meer integraal worden samengewerkt tussen verschillende domeinen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Mensen moeten op meer levensgebieden aangemoedigd worden om gezond te leven.

