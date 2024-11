’s Heeren Loo lokt sollicitanten met etentje in restaurant

“Proef als zorgprofessional de mogelijkheden bij ’s Heeren Loo” is de slogan waarmee de organisatie voor gehandicaptenzorg het initiatief aanprijst. Zowel vorige week als deze organiseerde ’s Heeren Loo een kennismakingsavond in een restaurant.

“Veel zorgprofessionals denken niet direct aan werken in de gehandicaptenzorg”, licht recruiter Esther Vreman het initiatief toe. “Maar juist in deze sector is er veel ruimte voor ontwikkeling.”

Diploma-eis

Tijdens het etentje in respectievelijk Tres Tapas in Meteren of Thuis bij Fien in Wijchen vertellen medewerkers van de zorginstelling over zichzelf als werkgever in hoop nieuwe werknemers aan zich te binden. De avonden zijn gericht op zorgprofessionals en laatstejaars studenten. Vorig jaar trok ’s Heeren Loo al de aandacht door de diploma-eis los te laten in de zoektocht naar personeel.