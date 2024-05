’s Heeren Loo uitgeroepen tot beste leerbedrijf van 2024

SBB ontving dit jaar ruim 800 voorgedragen kandidaten. De jury nomineerde daaruit per sector de tien beste leerbedrijven en praktijkopleiders. De sectorjury’s verkozen per sector hun landelijke favoriet.

Voortrekker in praktijkleren

’s Heeren Loo is uitgeroepen tot Beste Leerbedrijf 2024. “Deze landelijke zorgorganisatie is een voortrekker in het praktijkleren”, aldus SBB. Potentiële nieuwe medewerkers, stagiairs en studenten kunnen zich via de website inschrijven, waarna een recruiter contact opneemt. “Vervolgens kijken we aan de hand van talenten, competenties, ervaringen én de gewenste doelgroep waar iemand mee wil werken, of er een match is. En is die match er niet meteen, dan kijken we verder waar die mogelijk wel is. Dat is een heel andere manier van kijken, denken en doen”, vertelt Ramon de Groot, manager Academie bij ’s Heeren Loo.

Van alle medewerkers van ’s Heeren Loo is inmiddels 1800 student en 800 stagiairs. “Leren en ontwikkelen doen we vooral in de praktijk, want daar leer je het meest en ervaar je van hoeveel waarde je kunt zijn in de zorg.”

600 maatwerkroutes

Maandag nam De Groot de prijs in ontvangst. “Naast bestaande bbl- en bol-opleidingen, ontwikkelde ’s Heeren Loo meer dan 600 maatwerkroutes voor zij-instromers met hart voor de zorg. Recht doen aan wat mensen al kunnen, is bij deze organisatie een groot goed”, aldus de jury. De Groot is niet alleen heel blij met de prijs, maar vooral met het domino-effect binnen de branche en in het onderwijs. “Deze manier van skillsbased leren biedt de hele sector volop kansen met betrekking tot de personele uitdagingen waar we met z’n allen in de gehandicaptenzorg voor staan.”