’s Heeren Loo zet in op duurzaam en datagestuurd energiegebruik

Beide partijen schakelen de traditionele energiebedrijven als tussenschakel uit. ’s Heeren Loo is daarmee goedkoper uit voor zijn energie, terwijl Solarpark Galecop een hogere prijs krijgt voor zijn zonne-energie. Dat schrijft de zorgaanbieder in een persbericht.

Datagestuurd

’s Heeren Loo heeft haar energiehuishouding ‘data gestuurd’ ingericht. Dat maakt het mogelijk om op uurlijks gematchte basis energie te betrekken en afrekenen, rechtstreeks van deze duurzame energieproducent. De aanbieder werkt samen met inkooppartner CT Energy en is naar eigen zeggen de eerste zorgorganisatie in Nederland en in Europa die op data-gestuurde manier duurzame energie afneemt.

‘Deze stap past helemaal in ons verduurzamingsbeleid. We weten nu precies waar onze groene energie vandaan komt. En dit is nog maar het begin. We hebben andere vormen van duurzame energie nodig, bijvoorbeeld op de momenten dat de zon er niet is. Onder andere windenergie kan dan een goede aanvulling zijn’, aldus Jan Fidder, voorzitter van de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo.

Bewustere gebruikers

Volgens Stefan Hooijer van CT Energy maakt de nieuwe samenwerking tussen ’s Heeren Loo, Solarpark Galecop en CT Energy gebruikers bewuster van op welke momenten ze welke energie afnemen. Hooijer: ‘Met dat inzicht kunnen gebruikers als ’s Heeren Loo de juiste vervolgstappen zetten, bijvoorbeeld richting windenergie of een vergistingscentrale. Dat stimuleert alle betrokkenen tot verdere verduurzaming van Nederland. Het is mooi om daaraan bij te dragen.’

Duurzaam Ondernemen

In 2030 wil ’s Heeren Loo de CO2-uitstoot met de helft verminderd hebben. De aanbieder werkt aan een routekaart om het vastgoed op ruim duizend locaties te verduurzamen. ’s Heeren Loo ondertekende in 2018 de Green Deal voor de Zorg en vertaalt dit naar een eigen programma: de Deal Duurzaam Ondernemen. Fidder: ‘Wij hebben onszelf drie beloftes gedaan: goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie. Daar hoort een goede en verantwoorde woonomgeving bij.’