Samen beslissen bepaalt succes van digitale ggz

,

Digitale zorg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) werkt alleen als cliënt en zorgprofessional samen keuzes maken. Bijvoorbeeld over de vorm van behandeling, digitaal, fysiek of hybride, het platform dat wordt gebruikt en hoe vaak contactmomenten plaatsvinden.

De behandeling moet zo goed mogelijk aansluiten bij de situatie, voorkeuren en mogelijke eerdere behandelingen van de cliënt. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van MIND en Digizo.nu naar de voorwaarden voor digitale zorg in de ggz, bekeken vanuit het cliëntperspectief.

Cliëntervaringen

Of digitalisering daadwerkelijk bijdraagt aan herstel en kwaliteit van leven, hangt in hoge mate af van hoe cliënten deze ervaren. MIND en Digizo.nu onderzochten dit op basis van literatuur en gesprekken met ervaringsdeskundigen. Hieruit blijkt dat, net als bij fysieke zorg, de kans op succes van digitale behandelingen in de ggz toeneemt wanneer cliënt, zorgprofessional en eventuele naasten samen beslissen over de digitale behandeling.

Samen beslissen richt zich daarbij op de behandelvorm, de keuze van de toepassing en het patroon en hoeveelheid van (digitale) contactmomenten. Een goede intake, risicoschatting, een duidelijk veiligheidsplan en tussentijdse evaluaties zijn daarbij belangrijk. Ook de digitale en communicatieve vaardigheden van de cliënt spelen een rol.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid hangt bovendien af van praktische zaken zoals de beschikbaarheid van apparaten en internet, gebruiksgemak, betaalbaarheid en persoonlijke omstandigheden. Vertrouwen in het veilig omgaan met gegevens vraagt om heldere communicatie en strikte beveiliging van die gegevens. Enthousiasme van zowel cliënt als zorgprofessional helpt bij de motivatie, mits er ruimte is om twijfels en zorgen te bespreken.

Co-creatie

Ook het bedenken en maken van digitale ggz samen met de cliënt vergroot de kans op succes. Digitale processen sluiten beter aan op de praktijk wanneer ze worden ontwikkeld in co-creatie met cliënten, naasten, zorgprofessionals en ontwikkelaars. Dit verhoogt de bruikbaarheid en vergroot de toegankelijkheid.

MIND roept beleidsmakers, zorgaanbieders, ontwikkelaars en onderzoekers dan ook op om het cliëntperspectief niet als toevoeging, maar als uitgangspunt te zien.

