Samen Zorg Assen wordt Samenzorg Netwerk

Samenzorg Netwerk werkt aan de uitvoering van de werkagenda van de Gezonde Marke, de beweging die voortkomt uit het IZA Regioplan Drenthe.

“We zijn zes jaar geleden rond Assen al gestart, omdat wij zagen dat goede regionale samenwerking de basis is voor het toekomstbestendig organiseren van zorg”, laat netwerkcoördinator Tanje Zwanenburg weten. “Nu het samenwerkingsverband is uitgegroeid tot een breed netwerk in Noord- en Midden-Drenthe, ontstond ook de behoefte aan een nieuwe naam.”

De organisatie heeft nu een nieuwe naam, maar houdt dezelfde ambitie voor Noord- en Midden-Drenthe. “Het blijft daarmee een domeinoverstijgend samenwerkingsverband dat vanuit gedrevenheid invulling geeft aan de doelstellingen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).”

De volgende organisaties zijn aangesloten bij Samenzorg Netwerk: Accolade Zorg (ArendState), Altide, Dokter Drenthe, Derkshoes, gemeente Assen, gemeente Midden-Drenthe, GGZ Drenthe, Icare, Interzorg Noord-Nederland, UMCG Ambulancezorg, Van Boeijen, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Zilveren Kruis, Zorgbelang Drenthe, Zorggroep Drenthe en Tintengroep.