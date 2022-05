Samenwerking St. Antonius en CCN voor one stop shop-hartzorg

De komende maanden gaan de partijen met alle betrokkenen onderzoeken hoe de zorg de zorg in de locatie van het St. Antonius in Woerden er precies uit komt te zien, stellen ondertekenaars Igor Tulevski (oprichter CCN), Albert Arp (CEO CCN), Luc Demoulin (bestuursvoorzitter Antonius) en Johan Dekker (maatschapsvoorzitter Cardiologie). Het doel is om samen een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang om de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Eén afspraak

CCN biedt hart- en vaatzorg volgens het onestopshop-principe. Alle onderzoeken vinden binnen één afspraak plaats, zodat de patiënt snel duidelijkheid heeft over de diagnose en een eventueel behandelplan. Ook het St. Antonius Hartcentrum ziet daar de voordelen van in. De basis voor de samenwerking hebben de twee organisaties al gelegd in Blaricum, waar St. Antonius Cardicare een soortgelijk concept heeft. In Utrecht Galgenwaard biedt CCN ook al hartzorg volgens de onestopshopformule.