De zorgorganisaties gaan samenwerken op inkoop-gerelateerde vraagstukken. Primaire thema is de beschikbaarheid van medische middelen. ZINN moet ervoor zorgen dat informatie over slechte leveringen tijdig beschikbaar is en wil meedenken over oplossingen, zoals de inzet van alternatieven.

Naast beschikbaarheid van medische hulpmiddelen zijn andere aandachtspunten: duurzaamheid, doelmatigheid en het delen van kennis. Een aantal projecten wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.