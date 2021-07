Samenwerking Prinses Máxima Centrum met Duits kinderoncologiecentrum

Koningin Máxima was als naamgeefster van het Prinses Máxima Centrum aanwezig bij de ondertekening van een Memorandum of Understanding tussen de instituten. Ze was enthousiast over de alliantie van de onderzoekscentra om zich in te zetten voor kinderen met kanker in heel Europa en sprak haar vertrouwen in het succes van de samenwerking uit. Het tekenmoment vond maandag plaats in de Nederlandse ambassade in Berlijn, als onderdeel van het driedaagse staatsbezoek van het koninklijk paar aan Duitsland.

Met dit ‘Twinning Program’ slaan het Prinses Máxima Centrum, het Hopp Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ), het Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) en het Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) als topcentra de handen ineen op het gebied van onderzoek naar kinderkanker.

Onderzoeksbudget

Het Máxima en het KiTZ hebben een gezamenlijk onderzoeksbudget nodig voor de komende jaren. Experts van de centra schatten in dat er meer dan 10 miljoen euro aan investeringen en donaties nodig zal zijn om de meest urgente onderzoeksprioriteiten aan te pakken.

Doel is dat jonge patiënten in Europa en wereldwijd kunnen profiteren van moderne therapieën en diagnostiek. De samenwerking omvat klinische studies, de uitbreiding van infrastructuren en IT-platforms. Hierdoor wordt het onder meer mogelijk om geanonimiseerd patiëntgegevens te delen voor klinische studies.

Andere speerpunten van de samenwerking zijn de ontwikkeling van de nieuwste combinaties op het gebied van immuun- en doelgerichte therapieën voor kinderen en het opzetten van patiëntspecifieke laboratoriummodellen.

Kanker bij kinderen is relatief zeldzaam, maar veroorzaakt nog altijd meer dan 6.000 sterfgevallen per jaar in Europa. Door samenwerking in Europa kunnen nog meer patiënten worden bewogen om mee te doen aan nauwkeurig passende klinische onderzoeken om zodoende de genezingskansen te verhogen, stelt de raad van bestuur. Elk jaar krijgen in 600 kinderen in Nederland de diagnose kanker. In heel Europa gaat het om 35.000 kinderen en tieners per jaar.