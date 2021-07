Samenwerking Rijnstate en Papendal voor betere sportgeneeskundige zorg

Rijnstate werkt al jaren samen met SMCP om snel toegankelijke zorg te bieden aan amateur- en topsporters. Maar sportgeneeskunde is er ook voor patiënten die meer willen bewegen, hun conditie willen verbeteren voor een operatie of met een of meerdere chronische ziekten kampen en daardoor een verminderde conditie hebben. Bestuursvoorzitter Wim van Harten van Rijnstate en directeur SMCP Robert van Cingel tekenden op 20 juli een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Patiëntgericht

Door sportgeneeskundige expertise en medische- en zorginnovaties bij elkaar te brengen en uit te breiden wordt de zorg meer effectief en patiëntgericht. Zo komt er een uitbreiding van onderzoeks- en testapparatuur binnen Rijnstate om onder andere inspanningstesten uit te voeren. Behandelingen gaan zoveel mogelijk op één locatie plaatsvinden. Dat is minder belastend voor patiënten die onder behandeling zijn. Eind dit jaar willen Rijstate en SMCP sportartsen aan het werk hebben namens het ziekenhuis.

Sportarts

De afdeling Orthopedie en Traumatologie van Rijnstate en Sport Medisch Centrum Papendal hebben sinds 2018 het keurmerk High Performance Partner TeamNL van NOC*NSF voor de behandeling van Olympische sporters. De kwaliteiten van beide partijen worden ingezet voor sporters van alle niveaus. Maar ook voor patiënten. “Sport en bewegen kan een doel op zich zijn zoals bij prestatiesporters, maar ook een middel om tot een betere leefstijl en gezondheid te komen”, zegt Rob van Cingel. “De sportarts speelt bij beide een essentiële rol. Door de gezamenlijke aanpak zijn we snel in staat om de kern van de klacht van de patiënt te achterhalen en de juiste behandeling te bieden. Samenwerking met relevante medisch specialismen, huisartsen en fysiotherapeuten in de regio is daarbij cruciaal.”