Samenwerking tussen huisarts en sociaal domein vraagt om korte lijnen en vaste contactpersonen

Bijna de helft van de huisartsenpraktijken, 49 procent, ervaren de samenwerking met het sociaal domein als goed of heel goed, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Fysieke nabijheid, korte lijnen en regelmatige overlegmomenten zijn hierin belangrijk. De wachttijden bij het sociaal domein en wisselingen in contactpersonen worden daarentegen als belemmerend ervaren.

Voor de IZA-monitor onderzocht het Nivel vanuit het perspectief van huisartsenpraktijken hoe de samenwerking met het sociaal domein wordt ervaren. Deze respons is verkregen via de Nivel huisartsenpraktijkenquête.

Aantal verwijzingen

Er is een relatie gevonden tussen de frequentie van verwijzen en een betere ervaren samenwerking. Praktijken die wekelijks tot dagelijks verwijzen naar het sociaal domein ervaren vaker een betere samenwerking (53,3 procent), vergeleken met praktijken die maandelijks (39,3 procent) of niet tot enkele keren per jaar (25 procent) naar het sociaal domein verwijzen.

Daarbij zorgt een prettige ervaring met een doorverwijzing voor meer verwijzingen naar het sociaal domein.

Bevorderend en belemmerend

Een duidelijke contactpersoon, korte lijntjes, een periodiek overlegmoment, digitale applicaties voor doorverwijzen en onderhouden van contact en een gemeentelijk sociaal loket worden genoemd als faciliterende factoren voor het ervaren van een positieve samenwerking.

In het onderzoek worden personeelswisselingen, onduidelijkheid over bijvoorbeeld welke hulp het sociaal domein kan bieden, ontbreken van teurgkoppeling, ontbreken van structurele bekostiging of slechte bereikbaarheid genoemd als belemmerende factoren

IZA

De partijen in zorg en welzijn zijn in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) overeengekomen dat versterkt samenwerken een belangrijk onderdeel is van het versterken van de eerste lijn. Met de IZA-monitor (2024-2026) rapporteert het Nivel jaarlijks over de beweging naar een sterkere eerste lijn, met een subsidie van het ministerie van VWS. Hierin werkt het Nivel samen met Zorginstituut Nederland.