Santeon ziekenhuizen lanceren open digitaal zorgplatform

De Santeon ziekenhuizen maken een gezamenlijk digitaal zorgplatform. Daarmee willen zij patiënten een digitale voordeur bieden waar zij terechtkunnen voor hybride zorg. Dat betekent digitaal en in de thuissetting als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is.

Het doel van het digitale zorgplatform is de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te verbeteren. Door krachten en initiatieven te bundelen wil Santeon één landelijk digitaal zorgplatform bieden met 24/7 dienstverlening.

Santeon wil samen digitaliseren

De zeven Santeon ziekenhuizen werken al jaren samen aan waardegedreven zorgoplossingen. Met value based healthcare (vbhc) streven ze naar betere zorguitkomsten voor hun patiënten tegen lagere kosten. De individuele Santeon ziekenhuizen hebben al veel ervaring op het gebied van digitale zorg. Door samen op te trekken willen de Santeon ziekenhuizen de grenzen, waar de individuele ziekenhuizen bij de uitrol van digitalisering nu tegenaan lopen, slechten. Denk aan budgetten, personeel, beschikbaarheid en (kosten)effectiviteit.

Open digitaal zorgplatform

Wat het nieuwe digitale zorgplatform volgens Santeon uniek maakt, is dat het een open platform wordt. Naast andere ziekenhuizen zijn ook regionale zorginstellingen welkom zich aan te sluiten bij het digitale zorgplatform, bijvoorbeeld huisartsen, apotheken en wijkverpleging. Hiermee willen de Santeon ziekenhuizen straks een goed geïntegreerde voordeur bieden voor digitale zorg. Achter die deur kunnen de deelnemende zorgaanbieders gebruikmaken van digitale zorgoplossingen voor een bepaald zorgpad. Denk aan oplossingen voor het plannen van afspraken of contact en consulten, zoals chatten en (video)bellen. Ook specifiek op de aandoening gerichte functies en oplossingen, zoals thuismonitoring, behoren tot de mogelijkheden.

Koppeling met epd

Op termijn moet het digitale zorgplatform ook een koppeling krijgen met de epd’s van de deelnemende zorgaanbieders. Ale Houtsma, bestuursvoorzitter van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen: “Goede kwaliteit van zorg kan alleen met elkaar in de keten worden vormgegeven en digitalisering zal hierbij helpen. Op deze manier willen we de zorg met en om de patiënt heen organiseren. We willen bovendien de lokale en regionale samenwerking met alle betrokken zorgverleners versterken.”

Wiel opnieuw uitvinden

Pieter de Bey, directeur van Santeon: “Het digitale zorglandschap is versnipperd. Er zijn tal van goede voorbeelden van digitale zorg ontwikkeld. Maar te vaak vinden partijen het wiel opnieuw uit en moeten ze dezelfde obstakels overwinnen. Daarom zetten we nu de stap op weg naar een gezamenlijk landelijk digitaal zorgplatform. Omdat we binnen de Santeon ziekenhuizen gewend zijn om van elkaar te leren en successen over te nemen, zien we een kans om de digitale transformatie op landelijk niveau goed neer te zetten en deze obstakels uit de weg te ruimen. We beschikken met onze zeven topklinische ziekenhuizen over de noodzakelijke schaalgrootte in patiëntvolume en data. Dit vormt een stevig fundament en stelt ons in staat om grote stappen te zetten in het bieden van digitale zorg.”

Zeven Santeon ziekenhuizen

De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: het OLVG in Amsterdam, het CWZ in Nijmegen, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, het Martini-ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven