SDB Groep in podcast Voorzorg: ‘Technologie moet de zorgmedewerker dienen’

Technologie kan het werk van zorgprofessionals leuker en gemakkelijker maken. Toch wordt de potentie maar mondjesmaat benut, constateren zorgbestuurder Sam Schoch (Middin) en chief technology officer Sander van Tilburg (SDB Groep). Hoe het beter kan en wat daarvoor nodig is, bespreken ze in een nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg.

“De langdurige zorg loopt ten opzichte van andere branches twintig jaar achter”, stelt Sam Schoch, bestuursvoorzitter van zorgorganisatie Middin in een nieuw aflevering van de podcast Voorzorg. Hij doelt daarmee op het benutten van nieuwe technologie. De potentie is groot, weet hij, maar de implementatie blijft vaak achter.

Sander van Tilburg, chief technology officer bij SDB Groep en eveneens te gast in de podcast, beaamt dat. Hij streeft ernaar om software te ontwikkelen die intuïtief werkt en aansluit bij de dagelijkse praktijk van zorgmedewerkers. “Software moet de mens dienen en waarde toevoegen. Het moet geen kwestie zijn van moeten gebruiken, het gaat erom dat de zorgmedewerker het wil gebruiken. Omdat het echt wat oplevert. Als je dat omslagpunt bereikt, zal je zien dat adoptie gaat plaatsvinden.”

Enorme winst

In de podcast bespreken Schoch en Van Tilburg de mogelijkheden van onder meer het Internet of Things en spraakgestuurd rapporteren. Middin gebruikt dat laatste momenteel nog maar mondjesmaat, maar Schoch ziet veel mogelijkheden. “Ik verwacht daar de komende tijd een enorme tijd een enorme winst. Daarbij geldt dat je de zorgmedewerker moet instrueren om niet een hele roman in te spreken. Een aantal dingen is wettelijk verplicht en een aantal dingen is fijn om te registreren, maar dat hoeft niet met alles.”

Wat de mogelijkheden nu en in de toekomst zijn en wat er nog in de weg staat om de potentie van technologie in de zorg te benutten, is te horen in deze aflevering van Voorzorg.