SEH-personeel Treant helpt Asser Ziekenhuis

Bij het Asser ziekenhuis zijn er soms te weinig verpleegkundigen op de SEH, onder andere door langdurig ziekteverzuim. “Toen de vraag kwam of wij wilden helpen, heb ik geen moment getwijfeld: dit gaan we samen oplossen”, zegt Linda Altena, hoofd van de spoedeisende hulp en basisspoedposten van Treant in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal tegen RTV Drenthe.

Het gaat om vijftien verpleegkundigen van Treant. Ze worden ingewerkt, krijgen een rondleiding en een online training om kennis te maken met het verpleegkundig dossier van het WZA.