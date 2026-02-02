SEH ziekenhuis Rivierenland start pilot met screening ouderen  

Ziekenhuis Rivierenland gaat extra aandacht besteden aan kwetsbaarheid bij ouderen op de SEH. Dit doet het ziekenhuis met het Geriatric Emergency Medicine (GEM)-team.

Het GEM-team bestaat uit een gespecialiseerde verpleegkundige en een geriater. Alle patiënten van 70 jaar en ouder krijgen op werkdagen tijdens kantooruren een korte screening. Als daaruit blijkt dat extra onderzoek nodig is, volgt een uitgebreider gesprek en beoordeling. Soms is direct overleg met de geriater nodig. In andere gevallen kan er een afspraak op de polikliniek worden gepland of worden er adviezen meegegeven. Zo moet de zorg beter aansluiten op wat voor de patiënt belangrijk is en wat thuis haalbaar is.

Brede blik

Het team kijkt waar er naast het hoofdprobleem nog meer rekening mee gehouden moet worden. Deze brede blik moet helpen om samen met de hoofdbehandelaar betere keuzes te maken over het vervolg van de zorg. “Ouderen komen vaak op de seh met een acute klacht, zoals benauwdheid, duizeligheid of een val,” zegt geriater Claran Pessers. “Maar vaak zijn er daarnaast meerdere problemen die ook een rol spelen, zoals geheugenverlies, afvallen of zorgen in de thuissituatie.”

De nieuwe manier van werken is onderdeel van het transformatieplan van Ziekenhuis Rivierenland.