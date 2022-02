SJG Weert en huisartsengroep sluiten aan bij Nederlands Hart Netwerk

Eerder sloot huisartsenzorggroep PoZoB al aan. Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband tussen zorgprofessionals van de eerste, tweede en derde lijn om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening te verbeteren.

Uitkomsten verbeteren

In de regio Zuidoost Brabant wordt al enkele jaren op deze manier samengewerkt tussen huisartsen, cardiologen, apothekers, ambulancedienst en thuiszorgorganisaties. “De hartzorg in die regio is meetbaar verbeterd. Mooi dat wij in de regio Weert nu dezelfde slag gaan maken en ons aansluiten bij dat bestaande netwerk”, zegt cardioloog Ben Cost van SJG Weert.

Binnen het netwerk zijn afspraken gemaakt, zodat elke betrokken zorgspecialist – van huisarts tot cardioloog – op dezelfde manier werkt. Voor de patiënt met hartklachten betekent dit bijvoorbeeld minder dubbele diagnostiek, waardoor er sneller gestart kan worden met de juiste behandeling. Daarnaast wordt continu onderzoek gedaan om de zorg te verbeteren. “We kijken echt over elkaars grenzen heen om elke patiënt de juiste zorg te kunnen bieden. Alle protocollen worden of zijn op elkaar afgestemd, zodat het voor de patiënt niet meer uitmaakt bij welke zorgaanbieder hij zich aanmeldt”, zegt cardioloog Pepijn van der Voort van het Catharina Ziekenhuis, dat is aangesloten bij het netwerk. Zelf behandelt hij ook hartpatiënten in het ziekenhuis in Weert. “Onze aanpak zet de patiënt centraal, de organisaties volgen daarin.”